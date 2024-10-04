Стоматолог Канг: полоскание рта после чашки кофе снизит риск образования налета
Стоматолог Джойс Канг заявила, что чрезмерное употребление кофе повышает вероятность образования кариеса. Каждый глоток повышает кислотность в ротовой полости, сообщил сайт therussiannews.ru.
Врач также отметила, что любители данного напитка рискуют столкнуться с желтым налетом на зубах. Уменьшить вред продукта помогут два совета.
Медик рекомендовала после кофе полоскать рот водой. Еще один эффективный метод — использовать соломинку.
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