Стоматолог Канг: полоскание рта после чашки кофе снизит риск образования налета

Стоматолог Джойс Канг заявила, что чрезмерное употребление кофе повышает вероятность образования кариеса. Каждый глоток повышает кислотность в ротовой полости, сообщил сайт therussiannews.ru .

Врач также отметила, что любители данного напитка рискуют столкнуться с желтым налетом на зубах. Уменьшить вред продукта помогут два совета.

Медик рекомендовала после кофе полоскать рот водой. Еще один эффективный метод — использовать соломинку.