Стоматолог Изгарева рассказала, что витамин D играет ключевую роль в укреплении зубов

Хирург-пародонтолог и лектор, стоматолог Олеся Изгарева в интервью «Газете.Ru» поделилась информацией о том, как витамин D влияет на здоровье зубов.

Специалист подчеркнула, что данный микроэлемент играет ключевую роль в усвоении фосфора и кальция, которые необходимы для укрепления зубов, челюсти и костей.

«Примерно половину суточной его нормы можно получить из солнечного света, а еще из семги, сардин, сыра и молока, но последнее у взрослых плохо усваивается», — привел слова врача сайт RT.

Также эксперт посоветовала употреблять витамин C для профилактики кровоточивости десен и расшатывания зубов. Для этого в рационе должны присутствовать черная смородина, красный перец, лимон, облепиха, зелень и отвар шиповника, добавила Изгарева.