Стоматолог Ибрагимова предупредила вейперов о риске онкологических заболеваний

Эксперт отметила, что пары вейпов вызывают выраженную сухость во рту, из-за чего на зубах образуется обильный налет. Это приводит к множественному кариесу, гингивитам и воспалению десен — подобные проблемы характерны для вейперов. При онкоскрининге у этой группы пациентов часто выявляются воспаления слизистой, кровоизлияния, петехии и долго не заживающие повреждения. Кроме того, развивается лейкоплакия, которая со временем может перерасти в онкологию.

Стоматолог легко отличает курильщика табака от пользователя вейпа: смолы окрашивают зубы в желтый цвет и создают налет, но наносят тканям меньший ущерб, тогда как пары вейпа поражают слизистую без изменения цвета зубов и характерного запаха. Именно поэтому молодые люди часто выбирают вейпы, однако последствия проявляются через пять-шесть лет употребления.