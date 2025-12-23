Стоматолог Хритова предупредила, что домашнее отбеливание может серьезно повредить структуру зубов

Домашние методы отбеливания зубов, такие как чистка рисовой водой, пищевой содой или измельченным углем, вызывают существенные опасения у профессиональных стоматологов. Анастасия Хритова, врач-стоматолог и преподаватель кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова, разъяснила «Газете.Ru» , почему такие народные рецепты представляют угрозу здоровью полости рта.

По словам доктора, домашнее отбеливание основано на применении грубой механической очистки с использованием мелких частиц, действующих как абразивы. Из-за сильного физического воздействия они удаляют поверхностный слой эмали вместе с содержащимся в ней красящим веществом. Однако подобная практика может вызвать нежелательные последствия, серьезно повредив структуру зубов.

Хритова подчеркивает, что профессиональное отбеливание, проводимое специалистами в клинике или рекомендованное специалистом для самостоятельного использования дома, является намного более безопасным вариантом. Оно осуществляется с применением специальных растворов, содержащих перекись водорода, которые мягко воздействуют на пигментированный слой эмали, не нарушая целостности тканей зуба.