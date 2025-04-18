Стоматолог Хохлов: при выборе между винирами и коронками важно учитывать состояние зуба

Популярными способами восстановления зубов являются коронки и виниры. Эти конструкции хоть и похожи внешне, но различаются по своим задачам и применению, передала «Вечерняя Москва», ссылаясь на слова стоматолога Андрея Хохлова.

Виниры представляют собой тонкие накладки из керамики, которые крепятся на переднюю поверхность зуба. Их основная функция — коррекция формы, цвета и положения зубов. Они минимально воздействуют на зубную ткань, а в некоторых случаях даже не требуется ее обработка, что позволяет установить ультратонкие накладки — люминиры.

Керамические накладки отлично подходят для коррекции цвета зубов, особенно если отбеливание другими методами не помогает. Важно понимать, что виниры не лечат разрушенный зуб, а лишь реставрируют его.

Коронки, напротив, являются более массивными ортопедическими конструкциями. Они полностью покрывают зуб сверху и с боков, защищая его от дальнейшего повреждения и восстанавливая форму и прочность.

При выборе между винирами и коронками важно учитывать состояние зуба и рекомендации стоматолога. Если нужно только улучшить внешний вид зубов, лучше выбрать виниры или люминиры.