Стоматолог Хмаренко: регулярные щелчки в челюсти требуют терапии

Щелчки в челюсти могут свидетельствовать о нарушениях в работе височно-нижнечелюстного сустава. Об опасности этого явления рассказал главный врач стоматологической клиники AXDent Антон Хмаренко в беседе с «Известиями» .

По словам специалиста, симптомы включают боль в ухе, дискомфорт при жевании и открывании рта. Причины таких проблем разнообразны: от неправильного прикуса до ошибок в установке зубных протезов.

Хмаренко подчеркнул важность своевременного обращения к врачу, чтобы избежать осложнений, включая артриты и снижение подвижности сустава. Для коррекции нарушений применяется сплинт-терапия с использованием специальных шин.