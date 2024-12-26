Стоматолог Хмаренко: регулярные щелчки в челюсти требуют терапии

Щелчки в челюсти могут свидетельствовать о нарушениях в работе височно-нижнечелюстного сустава. Об опасности этого явления рассказал главный врач стоматологической клиники AXDent Антон Хмаренко в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, симптомы включают боль в ухе, дискомфорт при жевании и открывании рта. Причины таких проблем разнообразны: от неправильного прикуса до ошибок в установке зубных протезов.
Хмаренко подчеркнул важность своевременного обращения к врачу, чтобы избежать осложнений, включая артриты и снижение подвижности сустава. Для коррекции нарушений применяется сплинт-терапия с использованием специальных шин.
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