Стоматолог Хатагов предупредил о неочевидных привычках, разрушающих зубы

Некоторые ежедневные привычки могут незаметно вредить здоровью зубов. Заведующий стоматологическим отделением клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Владимир Хатагов рассказал Piter.TV о факторах, которые могут привести к проблемам с полостью рта и потере зубов.

Одним из таких факторов является хронический стресс, который может вызывать бруксизм — непроизвольный ночной скрежет зубами. Неконтролируемые движения нижней челюсти во сне могут привести к стиранию зубов и проблемам с височно-нижнечелюстным суставом. Если после пробуждения ощущается усталость мышц лица, стоит обратиться к врачу-ортодонту.

Длительный прием некоторых антидепрессантов может вызвать ксеростомию — снижение выработки слюны, что создает условия для развития кариеса.

Хатагов отметил, что использование зубной щетки с жесткой щетиной может травмировать ткани полости рта. Жесткая щетина в сочетании с агрессивной техникой чистки может привести к воспалительным заболеваниям десен и повышенной чувствительности зубов.

Стоматолог подчеркнул, что жесткие щетки не очищают лучше — они лишь травмируют десну и эмаль. Качественную и безопасную чистку обеспечивают мягкие щетки.

Также специалист посоветовал обращать внимание на состав зубных паст. Некоторые из них могут содержать триклозан, который связан с воспалительными процессами в кишечнике. Даже небольшое проглатывание пасты во время чистки зубов может повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта.