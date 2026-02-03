Стоматолог Харламова предупредила, что активный образ жизни может негативно сказаться на здоровье полости рта

Активный образ жизни и занятия спортом могут негативно сказаться на здоровье полости рта. Профессиональные спортсмены и любители фитнеса часто сталкиваются с заболеваниями десен и кариесом. Врач-стоматолог Ольга Харламова рассказала «Газете.Ru» о причинах этих проблем.

Одной из главных причин заболеваний зубов становится обезвоживание.

«Во время тренировок человек теряет много жидкости, из-за чего уменьшается выработка слюны. А при интенсивной нагрузке многие дышат ртом, а не носом, что лишь сильнее пересушивает слизистую», — заметила врач.

Слюна защищает зубы от вирусов, остатков пищи и химических веществ. Сухость во рту создает благоприятные условия для размножения вредных микроорганизмов и развития болезней.

Спортивная диета также повышает риски возникновения проблем с зубами. Протеиновые батончики, гели и спортивные напитки содержат множество кислот и сахара, что приводит к повреждению эмали. «Для предотвращения болезней спортсменам стоит тщательнее подходить к диете и выбирать продукты, в которых содержится меньше кислот и сахарозы», — рассказала доктор. После приема спортивных напитков необходимо тщательно полоскать ротовую полость, а еще лучше — чистить зубы.

Многие спортсмены, занимающиеся силовыми тренировками, сталкиваются с проблемой стираемости зубов. Высокие нагрузки и напряжение вызывают непроизвольное сжатие челюстей, что может привести к микротрещинам эмали. Для защиты зубов рекомендуется использовать капы, но только по рекомендации стоматолога. Также важно регулярно посещать стоматолога для осмотра и профилактических процедур.