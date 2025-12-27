Стоматолог Халилбеков рассказал о негативном воздействии шампанского и мандаринов на эмаль

На новогоднем застолье некоторые могут ощутить дискомфорт в зубах — от ноющей боли до острой реакции на холодное или сладкое. Причина кроется в кислотной нагрузке на эмаль. Такое объяснение дал стоматолог-терапевт Магомади Халилбеков, передала « Вечерняя Москва ».

По словам врача, множество продуктов, традиционно присутствующих на праздничном столе, усиливают кислотное воздействие на зубы. Речь идет о шампанском, мандаринах и салатах с майонезом.

Как пояснил специалист, это особенно заметно, если эмаль уже имеет микротрещины, начальные стадии кариеса или повышенную стираемость. Реакция зубов также усиливается при рецессии десен, клиновидных дефектах или после процедуры отбеливания, добавил «7Дней.ru».