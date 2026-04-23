Стоматолог Халилбеков посоветовал при сколе зуба не откладывать визит к врачу

Если у вас откололся кусочек зуба, не стоит паниковать. В большинстве случаев зуб можно спасти и восстановить. «Вечерняя Москва» узнала у врача — стоматолога-терапевта центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбекова, как правильно действовать в такой ситуации.

Стоматолог отметил, что травмы могут быть разными. Среди них — мелкий скол только эмали, без боли, скол, при котором виден дентин (основная твердая ткань зуба под эмалью), возникает реакция на раздражители, глубокая травма с болью и кровью, возможно, задет нерв, а также трещина или слом корня (самый тяжелый вариант).

Если откололся кусочек зуба нужно осторожно прополоскать рот теплой водой или слабосоленым раствором, чтобы убрать осколки и снизить риск заражения. Если из десны идет кровь, приложить чистую марлю или салфетку и слегка придавить на 10–15 минут. Важно сохранить отколотую часть, если она есть, отметила газета «Петербургский дневник».

Если кусочек зуба отломился целиком, постараться его найти. Иногда есть возможность приклеить его обратно специальными составами. Осколок нужно аккуратно ополоснуть водой, поместить во влажную среду (подойдет физраствор, молоко или просто емкость с чистой водой) и взять с собой к стоматологу.

Необходимо беречь зуб от нагрузки. До посещения врача не жевать пищу на больной стороне, избегать горячих и ледяных продуктов и напитков, не трогать острый край языком или пальцами.

Категорически нельзя пускать ситуацию на самотек и откладывать поход к врачу до появления боли, пытаться приклеить фрагмент бытовым клеем, а также самостоятельно подтачивать острые края, заключил врач.