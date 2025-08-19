Стоматолог Гусева объяснила риски поврежденных пломб

Многие боятся посещать стоматологов, даже при наличии проблем, таких как треснувшая пломба. О рисках, связанных с нарушением структуры зуба, «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева.

«Даже маленькая микротрещина между стенкой зуба и пломбой — это целый коридор для микроорганизмов, которые в этом случае легко проникают глубже внутрь зуба под его корни и вызывают пародонтит и пародонтоз», — объяснила специалист.

Гусева подчеркнула, что причиной может стать некачественная работа стоматолога у корня зуба при удалении нерва, написали «Известия».

Эксперт добавила, что воспаление может протекать незаметно, но привести к серьезным последствиям, таким как невынашивание беременности, миокардит и артрит. При обнаружении трещины в зубе необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова предупредила об опасности пломб с маркетплейсов. По ее словам, самостоятельная установка пломбы без учета состояния зуба и дезинфекции может привести к дальнейшему разрушению зуба и увеличению расходов на лечение.