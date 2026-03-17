Стоматолог Голант указал на риск изменения прикуса из-за потери одного зуба

Некоторые люди не придают большого значения потере одного зуба, особенно если он не виден при улыбке. Однако даже один отсутствующий зуб может стать причиной серьезных проблем с зубочелюстной системой. Об этом рассказал стоматолог-хирург Александр Голант в беседе с Life.ru .

По его словам, в первую очередь происходит смещение соседних зубов. Они начинают наклоняться в сторону образовавшегося промежутка, что может привести к нарушению положения зубного ряда, появлению щелей или скученности зубов, а также к изменению прикуса.

Еще одна проблема — выдвижение зуба-антагониста на противоположной челюсти. Это явление называется supraeruption. В результате может оголиться корень зуба, повыситься чувствительность и увеличиться риск потери зуба.