Стоматолог Глуходед: отсутствие зубов грозит нарушением функции жевания

Отсутствие зубов влечет за собой нарушение функции жевания, увеличение рисков скола или перелома остальных зубов. Об этом рассказал стоматолог-терапевт, хирург клиники «Будь Здоров» Алексей Глуходед в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, проблемы с жевательной функцией плохо сказывается на всей пищеварительной системе организма. Они увеличивают риски возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, энтероколиты.
Отсутствие зубов также грозит изменением положения зубов в зубном ряду, провоцируя эстетические проблемы, отметил врач.