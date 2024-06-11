Стоматолог Глуходед: отсутствие зубов грозит нарушением функции жевания

Отсутствие зубов влечет за собой нарушение функции жевания, увеличение рисков скола или перелома остальных зубов. Об этом рассказал стоматолог-терапевт, хирург клиники «Будь Здоров» Алексей Глуходед в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, проблемы с жевательной функцией плохо сказывается на всей пищеварительной системе организма. Они увеличивают риски возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, энтероколиты.

Отсутствие зубов также грозит изменением положения зубов в зубном ряду, провоцируя эстетические проблемы, отметил врач.

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