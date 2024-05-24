Стоматолог Глуходед назвал неправильный прикус возможной причиной головной боли

Неправильный прикус или отсутствие части зубов могут стать причиной сильных головных болей. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед.

Он объяснил, что проблемы в полости рта также могут провоцировать боли в шее. Наконец, нарушение прикуса может влиять даже на здоровье спины.

Как добавил сайт KP.RU, проблемы с зубами сказываются на тонусе мышц. В итоге эти изменения вызывают порой искривление позвоночника.