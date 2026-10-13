Стоматолог Еникеев подчеркнул, что зубы под винирами остаются живыми

Зуб под виниром остается живым, а правильно установленная конструкция может прослужить десятилетиями. Об этом RT сообщил ассистент кафедры ортопедической стоматологии Института стоматологии имени Пирогова Амир Еникеев.

Врач пояснил, что глубина препарирования эмали под виниры индивидуальна (ориентир — 0,5 мм), а иногда обточка не требуется вовсе. Наличие виниров не исключает кариес, поэтому необходима тщательная гигиена с использованием щетки, нити и ирригатора, а также профчистка раз в полгода. Чувствительность в первые дни — норма, но нарастающая боль требует визита к врачу.

Главное противопоказание — недостаток здоровой эмали, активный кариес и болезни десен. Вернуть зубы в исходное состояние после процедуры в большинстве случаев нельзя. Для фиксации сколов следует использовать только стоматологические материалы, а грильзы врач считает лишь временным аксессуаром, так как изделия массового производства могут смещать зубы.