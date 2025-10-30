Стоматолог Елфимова назвала бруксизм противопоказанием для установки виниров

Виниры — тонкие накладки, которые помогают скорректировать цвет, форму и положение зубов в зоне улыбки. Однако у этой процедуры есть ряд противопоказаний, при которых установка виниров может быть опасной для здоровья зубов и полости рта. Об этом рассказала «Известиям» заведующая стоматологическим отделением клиники «К+31 Запад», врач-стоматолог-хирург, имплантолог Наталья Елфимова.

Доктор отметила, что при неправильном прикусе установка виниров без предварительного ортодонтического лечения может привести к сколам и смещению зубов. Еще одно противопоказание — бруксизм, привычка скрипеть и сжимать зубы. Это создает повышенную нагрузку на накладки, что может привести к их повреждению. Защитные каппы лишь частично решают проблему.

Виниры не устанавливают на зубы, разрушенные более чем на 50%, а также при наличии крупных пломб или дефектов внутренних стенок зуба. В таких случаях предпочтение отдается другим видам реставрации, например коронкам.

Перед установкой виниров необходима консультация у стоматолога, диагностика состояния зубов и десен, а также устранение всех выявленных противопоказаний. Индивидуальный подход и соблюдение рекомендаций специалиста помогут получить красивую и здоровую улыбку, подчеркнула Елфимова.