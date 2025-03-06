Стоматолог Доржиева: стресс может спровоцировать разрушение челюсти

Пародонтолог Мария Доржиева рассказала в беседе с « ФедералПресс » о влиянии хронического стресса на здоровье полости рта.

По словам стоматолога, гормоны, вырабатываемые во время эмоционального напряжения, могут привести к заболеваниям зубов и даже разрушению челюсти.

«При остром стрессе в крови повышается адреналин, а при хроническом — кортизол. Оба этих гормона вырабатываются в надпочечниках, похожи по действию и взаимно усиливают эффект друг друга», — сообщила медик.

Стрессовые гормоны, пояснила врач, вызывают спазм сосудов, который приводит к кислородному голоданию. Это опаснее бактериальных инфекций, так как ухудшает питание пульпы и способствует развитию кариеса. Переживания также способны спровоцировать бруксизм — неконтролируемый скрежет зубами во сне. Он приводит к стиранию эмали и другим стоматологическим проблемам.