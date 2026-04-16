Стоматолог Дьячкова рассказала, что состояние полости рта может влиять на здоровье печени

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова в интервью радио Sputnik сообщила, что состояние полости рта может влиять на общее здоровье организма, включая функцию печени. Она отметила, что печень — это главный «биохимический завод» организма, и нарушения ее работы отражаются на слизистых оболочках.

Доктор объяснила, что пациенты с хроническими заболеваниями печени часто сталкиваются с такими проблемами, как сухость во рту, жжение слизистой, неприятный привкус и кровоточивость десен. При тяжелых формах печеночной недостаточности может ощущаться специфический сладковато-гнилостный запах изо рта.

Врач подчеркнула, что стоматолог не ставит диагноз цирроза по внешнему виду слизистой, но внимательный специалист может заподозрить системные проблемы и направить пациента к терапевту или гепатологу.

Пародонтит и другие хронические воспалительные процессы в полости рта могут усиливать системное воспаление и создавать дополнительную нагрузку на печень. Яна Дьячкова перечислила стоматологические заболевания, наиболее опасные для пациентов с болезнями печени, включая пародонтит и хронические гнойно-воспалительные процессы.

Она также отметила важность регулярного ухода за полостью рта для людей с хроническими заболеваниями. Профессиональная гигиена и тщательная домашняя гигиена, включая использование зубной нити или ирригатора, могут помочь предотвратить развитие воспалительных процессов.