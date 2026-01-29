Стоматолог Дьячкова напомнила о рисках домашнего отбеливания зубов

Самолечение в стоматологии становится все более распространенным и опасным явлением. Об этом рассказала стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова в беседе с радиостанцией Sputnik .

Специалист обратила внимание на риски домашнего отбеливания зубов.

«Отбеливающие полоски и гели нередко содержат агрессивные химические компоненты в концентрациях, не адаптированных под конкретного пациента», — предупредила медик.

Она добавила, что эмаль у всех разная по толщине и минерализации, состояние десен, наличие микротрещин или клиновидных дефектов тоже индивидуальны. То, что одному пациенту может не навредить, у другого приводит к ожогам слизистой, повышенной чувствительности, микроповреждениям эмали и формированию скрытых трещин.