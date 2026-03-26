Стоматолог Дедегкаева рассказала о причинах неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта, или галитоз, может быть признаком того, что в организме произошел сбой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-стоматолог, ортопед центра инновационной медицины Damas Medical Center Дзерасса Дедегкаева.

По словам специалиста, основная причина неприятного запаха — анаэробные бактерии. В процессе жизнедеятельности они расщепляют белки и выделяют летучие соединения серы. Если гигиена полости рта недостаточно тщательная, на зубах и спинке языка скапливается налет и отмершие клетки, что создает идеальную среду для образования запаха, написал «Петербургский дневник».

Также запах может возникать из-за воспаления в ротовой полости или скрытого кариеса. Врач отметила: «В таких полостях застревают остатки пищи, которые подвергаются процессам гниения. Пока стоматолог не проведет санацию и не поставит герметичную пломбу, запах будет возвращаться снова и снова».

Еще одна причина — неправильное прорезывание зубов мудрости, которое создает условия для хронического воспаления.

Стоматолог подчеркнула, что маскировка запаха спреями неэффективна, так как это борьба с симптомами, а не с причиной. Первым шагом должна стать профессиональная гигиена полости рта, включая ультразвуковую чистку и метод AirFlow, которые устраняют минерализованные отложения и биопленку даже в труднодоступных местах.