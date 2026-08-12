Стоматолог Давидян предупредила о рисках лечения зубов за границей

Стоматолог Лиана Давидян сообщила, что попытка сэкономить на лечении зубов за рубежом может обернуться сложной и дорогой коррекцией, передает радио Sputnik .

Пациенты часто выбирают стоматологический туризм из-за низкой цены, а не качества, отметила Давидян. Она предупредила, что попытка сэкономить может привести к повторному лечению, а некоторые последствия полностью устранить невозможно.

Врач пояснила, что имплантация, протезирование и комплексная реабилитация требуют диагностики, подготовки, заживления и регулярного наблюдения. В ходе лечения специалисту иногда приходится менять первоначальный план и контролировать приживление имплантатов.

После возвращения пациента в Россию местным врачам бывает сложно установить использованные материалы и протоколы лечения. Дополнительные расходы могут включать перелеты, проживание и повторные поездки. Давидян подчеркнула, что исправление ошибок обычно обходится дороже качественного лечения с самого начала.