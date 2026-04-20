Стоматолог Давидян предупредил о связи детских проблем с зубами и болезней сердца

Стоматолог Арам Давидян в интервью радио Sputnik заявил, что хронические инфекции и воспаления в полости рта могут влиять на весь организм. Среди таких проблем он назвал кариес и заболевания пародонта.

В ротовой полости человека обитает более 500 видов болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызывать воспаления. Если не лечить их вовремя, воспаления становятся хроническими, и бактерии могут проникнуть в кровоток через поврежденные ткани десен. «Попадая в сосудистое русло, патогены могут участвовать в формировании атеросклеротических бляшек и повышать вероятность тромбообразования», — пояснил врач.

Арам Давидян подчеркнул, что своевременное лечение зубов помогает снизить риск тромбозов, инсультов и инфарктов. Поэтому кардиологи часто рекомендуют пациентам пройти стоматологическое обследование.

Для профилактики стоматологических проблем врач советует нормализовать питание, увеличив долю овощей и фруктов и ограничив простые сахара. Также важно отказаться от курения и алкоголя, ежедневно чистить зубы и регулярно проводить стоматологическую гигиену.