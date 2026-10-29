Стоматолог Давидян назвал фруктовые соки, воду с лимоном и алкоголь самыми вредными напитками для эмали

Энергетики, газировка, фруктовые соки, вода с лимоном, изотоники и алкоголь сильнее всего разрушают эмаль зубов. Об этом «Газете.Ru» сообщил стоматолог, профессор и главный врач Avroraclinic Арам Давидян.

По словам специалиста, основной вред энергетиков связан не с кофеином, а с кислотами: они повреждают эмаль даже при отсутствии сахара. В сладкой газировке кислоты разрушают эмаль, а сахар создает условия для бактерий, вызывающих кариес, отметил KP.RU.

Врач отметил, что свежевыжатые соки не безопаснее пакетированных из-за обилия органических кислот. Негативно влияет и привычка пить воду с лимоном в течение дня, подвергая зубы регулярному воздействию кислоты.

К факторам риска Давидян также отнес изотоники, вино и коктейли, напомнив, что опасность зависит не только от состава напитка, но и от частоты его употребления.