Стоматолог Дахкильгов предупредил, что щелканье семечек и бруксизм разрушают зубную эмаль

Кандидат медицинских наук, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов рассказал «Газете.Ru» о привычках, которые могут привести к разрушению зубов. Среди них — щелканье семечек, грызение ногтей и бруксизм.

По словам врача, зубная эмаль, несмотря на свою твердость, очень хрупкая и неустойчива к ударным нагрузкам. Использование зубов не по назначению, например, для перекусывания нитей или снятия изоляции с проводов, может привести к появлению микротрещин, отметило ИА НСН.

В зону риска попадают любители семечек, ирисок и леденцов. Опасен для эмали и бруксизм — неосознанное сильное сжатие или скрежет зубами. Они травмируют эмаль, приводя к появлению трещин, что в дальнейшем оборачивается кариозными процессами и даже потерей зубов.

Дахкильгов также отметил, что к микротрещинам могут привести модный пирсинг языка и контактные виды спорта без индивидуально изготовленной капы. Металлические элементы при разговоре и жевании постоянно бьют по зубам, вызывая спонтанные микротравмы. Удары в челюсть провоцируют резкие смещения и точечные контакты зубов.

Кроме того, эмаль может растрескаться от температурного шока, резкого чередования горячего и холодного. Жесткие зубные щетки и абразивные пасты также могут истончить эмаль и повысить вероятность ее повреждения.

Врач подчеркнул, что микротрещины на начальном этапе невозможно заметить, поэтому бороться с ними в домашних условиях не получится. Для их устранения необходимо обратиться к специалисту.