Стоматолог Чештанов предупредил об опасности внезапного исчезновения зубной боли

Внезапное прекращение зубной боли не всегда означает выздоровление: оно может указывать на отток содержимого воспалительного очага, сообщает Life.ru .

Врач-стоматолог-терапевт клиники «Команда Мечты» Владимир Чештанов объяснил, что оценивать здоровье зуба только по наличию боли нельзя. Пульпа может погибнуть из-за глубокого кариеса, воспаления, травмы или ранее проведенного лечения.

При инфицировании корневых каналов воспаление способно перейти на ткани вокруг корня и привести к абсцессу. Давление в очаге вызывает пульсирующую боль, но после оттока содержимого она может ослабнуть. Пузырек на десне и неприятный вкус во рту могут указывать на свищ, который способен закрыться и спровоцировать новое обострение.

Тревожными признаками врач назвал боль при накусывании, температуру, отек, неприятный запах изо рта, слабость и трудности при открывании рта. При распространении отека к глазу или шее, а также проблемах с дыханием, глотанием или речью нужно срочно обратиться за помощью.

«Исчезновение боли после нескольких тяжелых дней — не повод автоматически отменять запись к врачу», — сказал Чештанов.