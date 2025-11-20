Стоматолог Чередниченко предупредила о развитии кариеса из-за ночных перекусов

Регулярное питание в позднее вечернее и ночное время существенно увеличивает вероятность появления кариеса, заявила стоматолог-терапевт и пародонтолог Виктория Чередниченко в беседе с « Газетой.ru ».

Врач разъяснила механизм защиты организма от разрушения зубов: в ротовой полости действует специальная буферная система, поддерживаемая слюновыделением, которая восстанавливает нормальный уровень pH примерно спустя два часа после еды. При соблюдении трехразового режима питания буферная система эффективно справляется с задачей нейтрализации вредных кислот и очищения зубов от остатков пищи.

Как пояснила специалист, любители поздних ужинов и перекусов подвергают зубы риску повреждений, потому что ночью активность организма резко падает, включая выработку слюны, которая защищает эмаль днем. Недостаточное количество и низкое качество ночной слюны позволяют бактериям активно размножаться, увеличивая вероятность поражения зубов кариесом.