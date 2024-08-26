Стоматолог Чередниченко посоветовала пожилым не есть сухари и орехи, чтобы сохранить здоровье зубов

С возрастом в организме происходят изменения, которые затрагивают зубы и зубочелюстную систему. Стоматолог-терапевт и пародонтолог из «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко поделилась с «Газетой.Ru» советами по уходу за зубами после 50 лет.

По ее словам, изменения, в частности, затрагивают костную ткань. Статистические данные показывают, что у женщин потеря костной ткани превышает 15-20% по сравнению с мужчинами. Это связано с тем, что у слабого пола процесс роста костной ткани завершается раньше, и разрушение происходит быстрее.

Чтобы сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте, врач рекомендовала придерживаться более бережной диеты. В частности, следует избегать сухарей и орехов, так как они могут спровоцировать сколы зубов.

Однако в рационе обязательно должны присутствовать твердые продукты, такие как яблоки и морковь. При этом желательно избегать откусывания. Твердую пищу лучше употреблять в виде кусочков, нарезая ее ножом.

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