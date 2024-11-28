Стоматолог Чередниченко: неправильно подобранная зубная щетка может спровоцировать потерю зубов
Стоматолог-терапевт и пародонтолог Виктория Чередниченко назвала последствия неправильного выбора зубной щетки. Среди них — полная потеря зубов, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, подобные ошибки могут обернуться травматизацией эмали, возникновением кариеса и заболеванием десен.
«Зубные щетки с натуральной щетиной, как бы это странно ни звучало, не всегда оказываются полезнее. Они сильнее накапливают бактерии и быстрее приобретают более патогенную флору», — отметила врач.
Специалист посоветовала менять инструмент для чистки раз в три месяца. Чередниченко также рекомендовала приобретать щетки средней жесткости, добавил сайт KP.RU.
Студенты техникума в Шатуре изготовили новый вид окопных печей для нужд СВО
Подозреваемого в жестоком убийстве девушки в свинарнике под Красноярском отправили в СИЗО
Подмосковные строители восстановили дом на улице Покрышкина в Мариуполе
Новое пожарное депо открыли в селе Марфино в Мытищах
Дорогу от Дубровиц до лагеря «Мечта» в Подольске расширят до двух полос
Юнармейцы из Подольска победили на областном турнире по скалолазанию
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте