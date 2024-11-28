Стоматолог Чередниченко: неправильно подобранная зубная щетка может спровоцировать потерю зубов

Стоматолог-терапевт и пародонтолог Виктория Чередниченко назвала последствия неправильного выбора зубной щетки. Среди них — полная потеря зубов, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, подобные ошибки могут обернуться травматизацией эмали, возникновением кариеса и заболеванием десен.

«Зубные щетки с натуральной щетиной, как бы это странно ни звучало, не всегда оказываются полезнее. Они сильнее накапливают бактерии и быстрее приобретают более патогенную флору», — отметила врач.

Специалист посоветовала менять инструмент для чистки раз в три месяца. Чередниченко также рекомендовала приобретать щетки средней жесткости, добавил сайт KP.RU.