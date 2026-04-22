Стоматолог Борская напомнила о негативном влиянии курения на состояние десен

Стоматолог-терапевт Ирина Борская рассказала в беседе с Lenta.ru о повседневных привычках, которые могут негативно влиять на здоровье десен.

По словам врача, самой опасной привычкой является курение.

«Никотин и смолы сужают сосуды, нарушая кровоснабжение десен. Они становятся беззащитными перед бактериями, не получая кислорода и питательных веществ для борьбы с ними», — объяснила Борская.

Также навредить деснам может агрессивная чистка зубов жесткой щеткой или горизонтальными пилящими движениями. Такой подход может привести к травмам и стиранию нежной ткани слизистой, добавило ИА НСН.