Стоматолог Бороздкин призвал проверять здоровье сердца перед имплантацией зубов

Перед имплантацией зубов необходимо провести ряд медицинских обследований, чтобы исключить риски для здоровья пациента. Заместитель директора по научной работе Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Леонид Бороздкин рассказал KP.RU , какие обследования нужно пройти перед операцией.

«Если врач выяснит, что у человека постоянно высокое давление, его сначала надо отправить на кардиологическое обследование, а не рисковать его здоровьем, начиная операцию. Надо исключить и другие риски, у человека может высокий риск тромбоэмболии», — отметил доктор.

Врач подчеркнул, что проведение имплантации без знания о состоянии здоровья пациента — это прямой риск для его безопасности. Поэтому перед операцией необходимо пройти коагулограмму и анализ крови, а также пролечить другие заболевания, подчеркнул Бороздкин.