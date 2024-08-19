Стоматолог Бородина призвала не вестись на маркетинговые уловки при выборе зубной щетки

Врач-стоматолог Анастасия Бородина в беседе с изданием Life призвала не вестись на уловки маркетологов при выборе зубной щетки.

По словам специалиста, зубная щетка — самый главный и важный атрибут в домашнем уходе за полостью рта. На хорошей щетке обычно нет скошенных щетинок и зигзагов.Такая щетка имеет маленькую рабочую часть, чтобы охватывать несколько зубов и эффективно их чистить.

Стоматолог призвала отказаться от покупки зубных щеток, которые стоят в районе 50-100 российских рублей, а также тех, что имеют жесткую щетину. Лучше всего в использовании показывают себя зубные щетки со щетинками разного уровня, добавила Бородина.