Стоматолог Блюмкин посоветовал чистить зубы мягкой щеткой и пастой с низкой абразивностью

При выборе аксессуаров для правильной чистки зубов стоит отдавать предпочтение мягкой щетке и пасте с низкой абразивностью. Ее индекс можно узнать в интернете. Об этом заявил стоматолог-хирург-имплантолог Игорь Блюмкин в разговоре с сайтом «Страсти».
Специалист посоветовал чистить зубы два раза в день и использовать ирригатор, зубную нить или специальные ершики. Чтобы избежать серьезных проблем с зубами, нужно посещать стоматолога не реже чем раз в четыре месяца.
Блюмкин также посоветовал для сохранения качества эмали сделать профессиональную чистку зубов в клинике после окончания всех новогодних праздников.
Изуродовавшая двух москвичек пластический хирург отправилась под домашний арест
Автоинспекторы в Мытищах провели профилактическую акцию «Пешеход»
Сирийские повстанцы предложили Асаду переговоры
Хоккеисты «Динамо» обыграли «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ в Мытищах
Производство сливочного масла нарастили в Подмосковье
В Сбербанке озвучили прогноз по повышению ключевой ставки до конца года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте