Стоматолог Блюмкин посоветовал чистить зубы мягкой щеткой и пастой с низкой абразивностью

При выборе аксессуаров для правильной чистки зубов стоит отдавать предпочтение мягкой щетке и пасте с низкой абразивностью. Ее индекс можно узнать в интернете. Об этом заявил стоматолог-хирург-имплантолог Игорь Блюмкин в разговоре с сайтом «Страсти» .

Специалист посоветовал чистить зубы два раза в день и использовать ирригатор, зубную нить или специальные ершики. Чтобы избежать серьезных проблем с зубами, нужно посещать стоматолога не реже чем раз в четыре месяца.

Блюмкин также посоветовал для сохранения качества эмали сделать профессиональную чистку зубов в клинике после окончания всех новогодних праздников.