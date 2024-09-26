Стоматолог Бердзенадзе предупредил, что недостаток зубов может привести к гастриту

Функции зубов выходят за рамки простого откусывания и пережевывания пищи. Утрата одного или нескольких — может вызвать разнообразные осложнения, которые не ограничиваются лишь эстетическим аспектом. Хирург-имплантолог и главный врач одной из семейных стоматологических сетей Зураб Бердзенадзе рассказал «ФедералПресс» о ключевых рисках, связанных с потерей зубов, включая менее очевидные последствия.

Многие люди полагают, что утрата зубов является лишь косметической проблемой. Однако это приводит к нарушению целостной структуры зубного ряда, что вызывает множество осложнений. Поэтому важно заменять отсутствующие зубы.

Их долгосрочное отсутствие только увеличивает риск подобных осложнений. Например, потеря жевательных зубов может влиять на работу желудочно-кишечного тракта: недостаточная обработка пищи может вызвать избыток соляной кислоты в желудке, что, в свою очередь, способно привести к гастриту.

Кроме того, это влечет за собой изменения в прикусе. Природа стремится заполнить пустоты, и соседние зубы могут начать смещаться в сторону утраченных. Это также может негативно сказаться на челюстных суставах и стать причиной их артроза.