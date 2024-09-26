Стоматолог Батоева рассказала, что пенка для зубов заменяет ополаскивание

В России растет интерес к очищающим пенкам для зубов. Стоматолог-гигиенист Анна Батоева рассказала «ФедералПресс» о положительных и отрицательных аспектах использования этих гигиенических средств.

Врач подчеркнула, что такие пенки служат дополнительным средством для ухода за зубами и полостью рта в течение дня. Они могут эффективно заменить полоскание рта после приема пищи и даже улучшить его эффект.

По словам Батоевой, очищающие пенки содержат активные компоненты, такие как ферменты и растительные экстракты, которые помогают восстанавливать нормальный уровень pH в полости рта и снижают накопление мягкого зубного налета. Это, в свою очередь, предотвращает размножение бактерий, вызывающих кариес, а также минимизирует риск воспалительных процессов десен.