Стоматолог Бараков объяснил, что при соблюдении рекомендаций имплантаты могут служить десятилетиями

Имплантация — эффективный, но не единственный способ восстановления зубов. В зависимости от клинической ситуации врач может предложить мостовидные протезы или съемные конструкции. Об этом рассказал стоматолог Илья Бараков в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, при правильной установке и соблюдении рекомендаций врача имплантаты могут служить десятилетиями. Однако конкретный срок зависит от многих факторов, включая остеоинтеграцию, технику установки и свойства поверхности изделия.

Важно помнить, что самостоятельное определение необходимости имплантации невозможно. Окончательное решение о лечении всегда принимает специалист после очного осмотра и инструментальной диагностики. Ранняя диагностика позволяет избежать осложнений и выбрать оптимальный вариант восстановления.