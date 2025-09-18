Стоматолог Балакирева рассказала о вреде семечек для эмали зубов

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в интервью « Ридусу » поделилась наблюдениями о привычках, которые могут навредить зубам и деснам.

По словам врача, уже с раннего детства важно избегать определенных автоматически производимых действий.

«Нам с детства советуют не грызть ручки и другие посторонние предметы. Они могут механически травмировать зубы, и к тому же вместе с ними в полость рта попадают бактерии, способные спровоцировать развитие заболеваний», — пояснила медик.

Она также отметила, что опасность для эмали представляют и семечки. Если грызть их зубами, существует риск образования выемки, которая впоследствии превратится в трещину. Результатом может стать потеря зуба.

Кроме того, Балакирева рекомендовала отказаться от употребления карамелек и кислых продуктов. Так, сладости провоцируют развитие глубокого кариеса.