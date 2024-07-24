Стоматолог Балакирева предупредила об опасности брекетов с маркетплейсов

Стоматолог-ортодонт и кандидат медицинских наук Мария Балакирева выразила серьезные сомнения относительно безопасности брекетов, приобретенных на маркетплейсах. Об этом она рассказала «Москве 24».

Врач отметила, что при нагревании клей, находящийся в комплекте, может быть вреден для зубной эмали. Потому что внутри живого зуба находится пульпа — соединительная ткань, состоящая из сосудов и нервов. При повышении температуры она может вызывать болезненные ощущения. Манипуляции с термопластиком и клеем могут иметь серьезные последствия, возможно, потребуется провести депульпацию зуба, пояснила Балакирева.

По ее словам, при установке качественной брекет-системы пациент получает специальные инструменты и рекомендации по уходу. Она также добавила, что любое натирание может привести к проблемам со здоровьем, однако об этом клиентам на маркетплейсах никто не сообщает.

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