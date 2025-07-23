Стоматолог Балакирева предупредила, что проблемы с зубами могут стать причиной ненаступления беременности

Перед планированием беременности важно проверить здоровье, включая состояние зубов. Даже кариес может стать серьезной проблемой при зачатии ребенка. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева в беседе с Life .

По словам врача, будущим родителям следует санировать полость рта и пройти чекап всего организма. Это поможет выявить заболевания, о которых человек мог не подозревать, написал «Инфо24».

Балакирева подчеркнула, что лечить зубы во время беременности сложнее, так как некоторые манипуляции могут быть запрещены. Недолеченные зубы, пульпит и воспаление корней — частые проблемы у беременных.

Доктор рекомендовала посещать стоматолога каждые полгода, чтобы обнаружить проблемы на ранней стадии. Если ситуация с зубами запущена, это может стать причиной ненаступления беременности, хотя такие случаи маловероятны.