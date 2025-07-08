Стоматолог Балакирева предостерегла от установки пломб в домашних условиях

Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук и член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева в беседе с сайтом Life предостерегла от использования «наборов для пломбировки» зубов в домашних условиях. По ее словам, такие действия могут привести не только к потере зубов, но и к значительным финансовым затратам в будущем.

«Мы, значит, шесть лет в стоматологическом институте учимся просто так, дураки, а вот другие считают, что они Интернет открыли, видео посмотрели — и сейчас будут сами себе зубы лечить. Не будет такого никогда», — заявила Балакирева.

Врач подчеркнула, что, хотя установить пломбу дома возможно, это нанесет непоправимый вред зубу. Профессиональная установка пломбы включает в себя несколько важных этапов, которые невозможно повторить в домашних условиях. Среди них — препарирование зуба, удаление кариеса, формирование отверстия под пломбу, закладка лечебной прокладки, протравливание, промывка и сушка лунки.

Балакирева добавила, что «домашние пломбы» неэффективны и могут даже усугубить ситуацию, скрывая воспалительный процесс и способствуя развитию кариеса под пломбировочным материалом. Это может привести к пульпиту и необходимости более дорогостоящего лечения у стоматолога.