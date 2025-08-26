Стоматолог Балакирева отметила риски возврата зубов в неправильное положение после самостоятельного снятия брекетов

Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева рассказала «Москве 24» , что самостоятельное снятие брекетов может повредить слизистую оболочку рта, вызвать кариес, а также спровоцировать быстрое возвращение зубов в неправильное положение.

В интернете стали популярны видео, где люди экономят и снимают брекеты самостоятельно, используя подручные средства. По мнению врача, такие действия могут привести к более дорогостоящим последствиям.

Балакирева отметила, что даже после профессионального снятия брекетов на зубах остаются частички материала, которые необходимо удалить, чтобы предотвратить развитие кариеса. Кроме того, самостоятельное снятие брекетов может привести к травмированию десен и воспалению в ротовой полости.

Врач подчеркнула, что после снятия брекет-системы важно установить ретейнер и носить ретенционную каппу, чтобы сохранить правильный прикус. Иначе годы ношения брекетов окажутся напрасными, и зубы могут «разойтись» уже в первый месяц после снятия системы.