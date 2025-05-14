Стоматолог Балакирева: чистка зубов сразу после еды может ослабить эмаль
Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, что даже регулярная чистка зубов может им навредить. Подробнее об ошибках в уходе за полостью рта она рассказал в беседе с «Ридусом».
Специалист посоветовала не подбирать зубную щетку и пасту самостоятельно, а обратиться за помощью к стоматологу.
«При выборе зубной щетки важно учитывать ее мягкость и жесткость, а при выборе пасты — ее абразивность. И то, и другое указывается на упаковке», — пояснила врач.
По ее словам, еще одно упущение — чистка зубов сразу после еды. Такой подход может ослабить эмаль, которая особенно уязвима после употребления кислых продуктов и напитков.
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