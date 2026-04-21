Стоматолог Баграмян отметил, что курение значительно увеличивает риск отторжения зубных имплантов

Хирург-имплантолог клиники «Дантистофф» Самвел Баграмян в беседе с Lenta.ru предупредил, что курение значительно увеличивает риск отторжения зубных имплантов и затрудняет их приживление в костной ткани.

По словам специалиста, у курильщиков вероятность отторжения импланта примерно в два раза выше, чем у некурящих. Это связано с тем, что никотин сужает кровеносные сосуды, из-за чего десны получают меньше кислорода и питательных веществ, необходимых для заживления, написало ИА НСН.

Кроме того, врач отметил, что курение ослабляет защитные функции организма, повышая риск инфекций и воспалений. Смолы и токсины, содержащиеся в табачном дыме, способствуют образованию налета, в котором активно размножаются бактерии, способные разрушать костную ткань вокруг импланта.