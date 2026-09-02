Стоматолог Бабаев назвал удлинение зубов признаком пародонтита

Визуальное удлинение зубов и оголение их шеек могут указывать на пародонтит. Стоматолог-терапевт Рустам Бабаев предупредил, что рецессия десны необратима, сообщает NEWS.ru .

Бабаев пояснил, что при пародонтите уменьшается костная ткань и опускается десна. Из-за этого зубы могут казаться длиннее.

«Оголение шеек зубов и визуальное удлинение зубов — это признак серьезного процесса — пародонтита», — сказал Бабаев.

По его словам, у основания зубов нередко появляется чувствительность к холодной и сладкой пище. На оголенных шейках быстрее скапливается налет, они сильнее реагируют на температурные и химические раздражители.

Рецессия десны необратима, поэтому важно остановить заболевание на ранней стадии, подчеркнул стоматолог.