Стоматолог Арам Давидян призвал не прибегать к отбеливанию зубов с помощью золы и активированного угля

Стоматолог-хирург, главный врач Avroraclinic Арам Давидян в беседе с изданием Lady.mail объяснил, почему ​​народные средства для зубов можно применять только по назначению специалиста.

По словам медика, зола и активированный уголь, ранее активно применявшиеся для очищения и отбеливания зубов, могут нанести большой вред эмали, поскольку обладают высокой абразивностью. Стоматолог пояснил, что ущерб от этих средств будет такой сильный, что восстанавливать зубы придется с помощью керамических реставраций.

Давидян также призвал не отбеливать зубы с помощью перекиси водорода. Этим средством человек рискует повредить внутреннюю поверхность полости рта.