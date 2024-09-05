Стоматолог Арам Давидян призвал не прибегать к отбеливанию зубов с помощью золы и активированного угля

Стоматолог-хирург, главный врач Avroraclinic Арам Давидян в беседе с изданием Lady.mail объяснил, почему ​​народные средства для зубов можно применять только по назначению специалиста.

По словам медика, зола и активированный уголь, ранее активно применявшиеся для очищения и отбеливания зубов, могут нанести большой вред эмали, поскольку обладают высокой абразивностью. Стоматолог пояснил, что ущерб от этих средств будет такой сильный, что восстанавливать зубы придется с помощью керамических реставраций.

Давидян также призвал не отбеливать зубы с помощью перекиси водорода. Этим средством человек рискует повредить внутреннюю поверхность полости рта.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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