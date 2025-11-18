Стоматолог Апресян указал на связь головных болей с неправильным положением зубов

Доктор медицинских наук, профессор и директор Института цифровой стоматологии медицинского института РУДН Самвел Апресян в эфире радиостанции « Говорит Москва » объяснил, что неправильное положение зубов может привести к головным болям.

Как отметил специалист, причина кроется в проблемах с височно-нижнечелюстным суставом, на который идет неравномерная нагрузка.

«Неправильное положение зубов, неправильно установленная даже одна пломба или коронка в молодости или несколько лет назад приводит к неправильному перераспределению нагрузки в полости рта», — подчеркнул стоматолог.

Простой домашний эксперимент наглядно показывает наличие проблем с челюстным суставом. Врач предложил положить пальцы обеих рук возле суставов нижней челюсти, медленно открыть и закрыть рот. Щелчок свидетельствует о наличии нарушений.