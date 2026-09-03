Стоматолог Апресян рекомендовал контролировать сухость во рту для сохранения здоровья зубов после 60 лет

Сохранение здоровья зубов в пожилом возрасте требует регулярного ухода и наблюдения у стоматолога. Профессор Самвел Апресян, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ и директор Института цифровой стоматологии, поделился с Life.ru пятью привычками, которые помогают поддерживать здоровье полости рта и снижать риск заболеваний.

Первая привычка — это ежедневная тщательная гигиена рта. Необходимо чистить зубы два раза в день зубной щеткой и пастой с фторидом, а также использовать межзубные средства для очистки промежутков. Ирригатор может быть дополнительным инструментом для вымывания остатков пищи из труднодоступных зон.

Вторая привычка — контроль сухости во рту. С возрастом и на фоне приема некоторых лекарств слюны может вырабатываться меньше, что повышает риск кариеса и раздражения слизистой оболочки. Для решения этой проблемы рекомендуется пить воду небольшими порциями в течение дня и выбирать ополаскиватель, который не усиливает сухость.

Третья привычка касается комфорта и защиты десен при ношении съемного зубного протеза. Крем для фиксации съемных зубных протезов может помочь улучшить удержание и снизить трение по краю протеза.

Четвертая привычка — правильное питание. Для здоровья зубов и костей важны полноценный белок, кальций и витамин D. Рекомендуется ограничивать частые перекусы сладким и потребление напитков с сахаром.

Пятая привычка — регулярные визиты к стоматологу и профессиональная гигиена. Даже если ничего не болит, посещать стоматолога нужно регулярно, чтобы вовремя выявлять и лечить возможные проблемы.