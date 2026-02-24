Стоматолог Апанасова указала на риски чистки зубов после каждого приема пищи
Существует мнение, что чистка зубов после каждого приема пищи способствует улучшению здоровья полости рта. Однако это утверждение имеет свои нюансы, сообщила стоматолог-терапевт Мадина Апанасова в интервью «Газете.ru».
По словам врача, слишком частая чистка может привести к травмированию десен, вызывая их раздражение и кровоточивость. Если чистить зубы сразу после еды, особенно после употребления кислых продуктов или напитков, это может повысить чувствительность зубов. Кислота временно размягчает эмаль, и дополнительное механическое воздействие может способствовать ее износу.
Хорошим решением станет полоскание рта водой или использование ополаскивателя. Это поможет удалить основные остатки пищи и уменьшить риск появления неприятного запаха.