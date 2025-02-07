Стоматолог Антипенко: зимой повышается риск образования трещин на зубах

На протяжении всей жизни зубная эмаль подвергается воздействию различных факторов, из-за чего образуются трещины. Особенно эта проблема обостряется зимой ввиду резких перепадов температуры, рассказал стоматолог общей практики Алексей Антипенко в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, примером такого воздействия служит курение на холоде. Температура дыма достигает 60-75 градусов, а из-за контраста с воздухом перепад достигает 40-50 градусов. Такие условия способствуют образованию мельчайших трещин на поверхности зубов.

Еще одной причиной разрушения эмали врач назвал употребление горячего кофе на морозе. Антипенко отметил, что появление микротрещин повышает риск возникновения кариеса, добавил MK.Ru.