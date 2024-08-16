Стоматолог Антипенко: стресс может стать причиной быстрого стирания зубов
Стоматолог Алексей Антипенко рассказал о негативном влиянии стресса на состояние полости рта. Одно из последствий — бруксизм, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
Речь идет о скрежетании зубами, которое приводит к их стиранию, пояснил медик. По его словам, из-за длительных переживаний повышается ночная активность зубочелюстной системы.
Такие пациенты могут лишиться зубов уже к 30 годам. Кроме того, из-за спазма лицо зачастую становится квадратным, подчеркнул врач.
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