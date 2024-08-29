Стоматолог Антипенко призвал не подтачивать зубы с помощью пилочки для ногтей

Подтачивание зубов при помощи пилочки для ногтей может грозить неприятными последствиями для полости рта. Об этом изданию «Москва 24» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Медик пояснил, что во время стачивания эмали открывается внутренняя чувствительная ткань зуба, которая проводит болевой импульс.

«Появляется гиперчувствительность — выраженная реакция на горячее, холодное, сладкое, кислое, а также на прикосновение и пережевывание пищи», — процитировала «Свободная пресса» специалиста.

Стоматолог также предупредил, что такой метод «корректировки» зубов грозит тем, что человек просто испортит форму своих зубов.

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